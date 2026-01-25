محمد إمام: الكينج أضخم مسلسل عربي في 2026

أشاد الفنان محمد إمام بكواليس مسلسله الرمضاني الكينج، معبرا عن سعادته بهذا العمل .

وكتب إمام عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: “ أضخم إنتاج لمسلسل عربي في ٢٠٢٦ شكراً للمنتج الكبير عبد الله ابو الفتوح و المشرف على الإنتاج الأستاذ محمد السيد على حرصهم إنه يبقى أحلى وأجمد مسلسل في رمضان .. و تحياتي لكل مجموعة mbc المحترفين و المحترمين بقيادة حبيبي الأستاذ الناجح المتألق محمد عبد المتعال و صديقي المحترف الشاطر الأستاذ محمد مصطفي على الدعم و الحب ده”.

وتابع: “وكل التقدير و الاحترام لمنصة أم بي سي شاهد أقوي منصة في الوطن العربي بالأخص الأستاذة ايه مدحت والأستاذة رانيا بدر على مجهودهم و اهتمامهم تقريباً ده أحلى مسلسل عملته لحد دلوقتي إن شاء الله يعجبكم جداً ” .

أبطال مسلسل «الكينج»

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

اعمال محمد عادل إمام

وكان شارك الفنان محمد إمام فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا” ، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ومسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.