هتكسر الدنيا كالعادة.. بسمة وهبة تشيد بأحمد العوضي ومسلسله الجديد

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة دعم قوية للفنان أحمد العوضى، قبل عرض مسلسله الجديد «على كلاي» المقرر عرضه فى موسم رمضان 2026، معبرة عن ثقتها الكبيرة فى نجاح العمل.

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»: «أحمد العوضى الكل مرتقب مسلسلك مثل ارتقاب الحرب، متأكدة إنك هتنتصر وتنجح وتكسر الدنيا كالعادة».

واضافت: «صديقتك وأختك اللى تنبأتلك من أول مسلسل وقالت لك: إنت هتبقى نجم كبير، لأنك موهوب وتمتلك كل أدوات النجاح. بتتمنالك النجاح كالعادة، وموفق بإذن الله».

ومسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.