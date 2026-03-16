رئيس وزراء بريطانيا: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، أنهم لن ينجروا إلى الحرب في الشرق الأوسط، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان إلى وضع حد فوري للهجمات التي وصفها بـ"غير المقبولة" ضد دول المنطقة، بما في ذلك لبنان والعراق.

وأكد ماكرون، أن استمرار هذه الهجمات يهدد استقرار الشرق الأوسط ويزيد من حدة التوترات الإقليمية، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم زعزعة أمنها.

كما شدد الرئيس الفرنسي، على أهمية التحرك العاجل لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الممر البحري الحيوي يجب أن يظل مفتوحًا وآمنًا أمام حركة التجارة والطاقة العالمية في أسرع وقت ممكن.