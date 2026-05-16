الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
500 فرصة عمل براتب يصل لـ8600 جنيه.. وزارة العمل تعلن مفاجأة للشباب

عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ملتقى توظيف مفتوح لتشغيل 500 شاب وفتاة في إحدى القلاع الصناعية العالمية الكبرى المتخصصة في صناعة "ضفائر السيارات" (الأسلاك الكهربائية المستخدمة في السيارات)، وذلك بمدينة بدر، في خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب وخفض معدلات البطالة.

ملتقى لتوظيف الشباب في العاشر من رمضان

يعقد ملتقى التوظيف يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيتم استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية مباشرة في نفس اليوم، دون الحاجة إلى انتظار أو معاملات معقدة.
 

وأكدت وزارة العمل أن التقديم متاح للشباب من الجنسين (رجال ونساء) دون اشتراط خبرة سابقة في مجال صناعة ضفائر السيارات، حيث تتبنى الشركة برنامجًا متطورًا للتدريب الفني والتأهيلي مدفوع الأجر بالكامل، بهدف بناء كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى لسوق العمل المحلي والدولي.

المزايا والحوافز المقدمة للعاملين

تقدم الشركة حزمة من المميزات والحوافز التنافسية للعاملين فيها، والتي تشمل:

  • رواتب مجزية: صافي أجر شهري يبدأ من 8,200 جنيه ويصل إلى 8,600 جنيه (بعد خصم التأمينات والضرائب).
  • حوافز إضافية: حوافز إنتاج شهرية، وأرباح سنوية، ومنح نقدية في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
  • تغطية اجتماعية وصحية كاملة: تأمين صحي شامل للعامل وأسرته، وتأمين اجتماعي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
  • خدمات إضافية: توفير وجبة يومية مجانية أو مدعومة داخل مقر الشركة، ووسائل نقل مكيفة (أتوبيسات) من وإلى مقر العمل لجميع العاملين، مما يوفر عناء وتكاليف المواصلات.

شروط التقديم للوظائف

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من فرص العمل، وهي:

المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل متوسط (دبلوم فني، دبلوم تجارة، دبلوم صناعي) أو مؤهل فوق متوسط (معاهد فنية وتجارية).

إجادة القراءة والكتابة: يجيد المتقدم القراءة والكتابة باللغة العربية بشكل جيد.

السن: ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا.

الموقف من التجنيد (للذكور): تحديد الموقف من التجنيد بوضوح (أداء الخدمة العسكرية – إعفاء لأسباب قانونية – تأجيل مؤقت).
 

الأوراق المطلوبة للتقديم

على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص الوظيفية المتميزة التوجه إلى مقر الملتقى مباشرة في الموعد المحدد (الاثنين 18 مايو 2026)، مصطحبين المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية المفعول).

صورة من المؤهل الدراسي (دبلوم أو معهد).

صورة من شهادة الميلاد (كمبيوتر).

صورة من شهادة التجنيد أو الإعفاء منه أو تأجيله (للذكور فقط).
 

أهداف المبادرة

تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن خطة وزارة العمل الطموحة لخفض معدلات البطالة بين الشباب وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن لهم مستقبلًا مهنيًا واعدًا، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج المحلي في قطاع صناعة السيارات.

وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تركز على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

