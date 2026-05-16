6 شهداء و22 مصابا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف بـ لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء بينهم 3 مسعفين و22 مصابا في الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في حاروف في لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أصدر إنذارات عاجلة لسكان ومحيطي مبنيين في مدينة صور جنوبي لبنان، مطالبًا المدنيين بالإخلاء الفوري، في خطوة تأتي ضمن التصعيد العسكري المستمر على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية منذ أشهر.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية أن التحذيرات شملت أحياء سكنية ومبانٍ قالت إسرائيل إنها تضم “بنى تحتية ومواقع مرتبطة بحزب الله”.

وبحسب بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، فقد طُلب من السكان الابتعاد عن المباني المحددة لمسافة آمنة والتوجه شمالًا بعيدًا عن مناطق الاستهداف المحتملة.

وأرفق الجيش خرائط توضح المناطق التي يشملها الإنذار، محذرًا من أن البقاء في محيطها “يعرض الحياة للخطر”.



وتزامنت هذه التحذيرات مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة صور ومحيطها، وسط تقارير عن حالة نزوح محدودة شهدتها بعض الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة.

كما أفادت مصادر محلية لبنانية بأن عدداً من العائلات غادرت المنطقة فور صدور الإنذارات، خشية تكرار الضربات الجوية التي استهدفت مناطق مماثلة خلال الأسابيع الماضية.