وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل

في خطوة تستهدف تنشيط سوق العمل وتلبية احتياجات المشروعات القومية، أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 2600 فرصة عمل جديدة في مجال التشييد والبناء، ضمن نشرتها الدورية لشهر مايو 2026، وذلك في إطار دعم العمالة الفنية وتوفير وظائف مناسبة للشباب.

التخصصات المطلوبة

تضمنت الوظائف المطروحة عددًا من المهن الأساسية في قطاع الإنشاءات، وجاء توزيعها كالتالي:

1500 وظيفة حداد

500 وظيفة نجار

200 وظيفة حجار

200 وظيفة فني شدات معدنية

100 وظيفة مساعد حداد

100 وظيفة مساعد نجار

ويعكس هذا التنوع حجم الطلب على الكوادر الفنية المدربة لمواكبة التوسع العمراني الحالي.

مزايا العمل

أوضحت الوزارة أن هذه الوظائف توفر مجموعة من الامتيازات التي تهدف إلى دعم العاملين وتحسين ظروف العمل، من بينها:

حوافز مالية شهرية وفقًا للإنتاج

توفير سكن ملائم

وسائل انتقال إلى مواقع العمل

تقديم ثلاث وجبات يوميًا

وتأتي هذه المزايا لتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الأداء.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الاستفادة من الفرص المتاحة عبر:

التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص

أو التواصل عبر أرقام الهاتف التالية: 01271817923 01553700906



دعم خطط التنمية

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدمج الشباب في سوق العمل، وتوفير عمالة مؤهلة قادرة على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاع البناء الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وظائف سائقين

كما أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر مايو 2026، عن توافر فرص عمل جديدة بوظيفة سائق في منطقة كفر سعد بمحافظة دمياط، في إطار جهودها المستمرة لدعم التشغيل في القطاع الخاص وتوفير وظائف مناسبة للشباب.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوظائف المتاحة يبلغ وظيفتين فقط، براتب شهري قد يصل إلى 13 ألف جنيه، مع اشتراط حصول المتقدم على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر الرقم المخصص (01007702789)، أو التوجه مباشرة إلى مقر العمل في كفر سعد بمحافظة دمياط، كما يمكن متابعة باقي فرص العمل المتاحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.