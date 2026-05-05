قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 8 مدن جديدة.. أسعار شقق سكن لكل المصريين بالشراكة مع القطاع الخاص
سانت كاترين تتلألأ: 540 زائرًا في حضرة التاريخ بين قمة موسى ودير التجلي
إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
معايا تصريح يا فندم.. الاعتداء على مراسلة «حلوة بلادي» على الهواء بفيصل
مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل

وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء| تفاصيل
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء| تفاصيل
ولاء عادل

في خطوة تستهدف تنشيط سوق العمل وتلبية احتياجات المشروعات القومية، أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 2600 فرصة عمل جديدة في مجال التشييد والبناء، ضمن نشرتها الدورية لشهر مايو 2026، وذلك في إطار دعم العمالة الفنية وتوفير وظائف مناسبة للشباب.

التخصصات المطلوبة

تضمنت الوظائف المطروحة عددًا من المهن الأساسية في قطاع الإنشاءات، وجاء توزيعها كالتالي:

  • 1500 وظيفة حداد
  • 500 وظيفة نجار
  • 200 وظيفة حجار
  • 200 وظيفة فني شدات معدنية
  • 100 وظيفة مساعد حداد
  • 100 وظيفة مساعد نجار

ويعكس هذا التنوع حجم الطلب على الكوادر الفنية المدربة لمواكبة التوسع العمراني الحالي.

مزايا العمل

أوضحت الوزارة أن هذه الوظائف توفر مجموعة من الامتيازات التي تهدف إلى دعم العاملين وتحسين ظروف العمل، من بينها:

  • حوافز مالية شهرية وفقًا للإنتاج
  • توفير سكن ملائم
  • وسائل انتقال إلى مواقع العمل
  • تقديم ثلاث وجبات يوميًا

وتأتي هذه المزايا لتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الأداء.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الاستفادة من الفرص المتاحة عبر:

  • التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص
  • أو التواصل عبر أرقام الهاتف التالية:
    • 01271817923
    • 01553700906

دعم خطط التنمية

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدمج الشباب في سوق العمل، وتوفير عمالة مؤهلة قادرة على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاع البناء الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وظائف سائقين

كما أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر مايو 2026، عن توافر فرص عمل جديدة بوظيفة سائق في منطقة كفر سعد بمحافظة دمياط، في إطار جهودها المستمرة لدعم التشغيل في القطاع الخاص وتوفير وظائف مناسبة للشباب.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوظائف المتاحة يبلغ وظيفتين فقط، براتب شهري قد يصل إلى 13 ألف جنيه، مع اشتراط حصول المتقدم على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر الرقم المخصص (01007702789)، أو التوجه مباشرة إلى مقر العمل في كفر سعد بمحافظة دمياط، كما يمكن متابعة باقي فرص العمل المتاحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وظيفة وظائف العمل وزارة العمل فرص عمل فرصة عمل سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

محمد صلاح

ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

ضبط وتعقيم 19 كلبًا ضالًا ضمن خطة القضاء على السعار بالغردقة

صورة موضوعية

إزالة أعمال بناء مخالفة بـ"رووف" عقار في منطقة الإنتر بالغردقة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع بدء أعمال رصف طريق السنطة البلد

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد