وزير العمل: المديريات خط الدفاع الأول في متابعة تنفيذ القانون

التقى وزير العمل حسن رداد اليوم، بقيادات مديرية العمل بمحافظة الشرقية، بحضور مدير المديرية ومديري المناطق والمكاتب والإدارات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن جميع القيادات والعاملين بمديريات العمل يمثلون خط الدفاع الأول في تنفيذ قانون العمل، ومتابعة تطبيق التشريعات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل ويُسهم في زيادة الإنتاج ودعم مناخ الاستثمار.

واستمع الوزير إلى شرح من قيادات المديرية حول طبيعة العمل داخل كل منطقة، وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، وسير العمل بالمكاتب والإدارات التابعة، خاصة في ظل توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات ،فضلًا عن استعراض مؤشرات وأرقام تتعلق بقوة العمل داخل المحافظة، والمناطق الصناعية والاستثمارية، والفرص المتاحة للاستفادة من تلك المقومات في توفير فرص عمل لائقة للشباب.

وشدد الوزير على أهمية التركيز على برامج التدريب المهني المرتبطة باحتياجات كل منطقة داخل المحافظة، بما يضمن إعداد عمالة مدربة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الفعلية، وربط التدريب بالتشغيل بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تأهيل الكوادر البشرية وتوفير فرص العمل المنتجة.

كما وجه الوزير بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطط الوزارة في تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والأمان الوظيفي، والتطبيق الكامل للقانون، بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل ويدعم استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج.