قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 أونلاين والخطوات

حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 إلكترونيًا والخطوات
حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 إلكترونيًا والخطوات
عبد الفتاح تركي

حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 أونلاين .. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في دورته السابعة والخمسين استقبال الوفود والزوار المصريين والعرب والأجانب من محبي القراءة والثقافة حتى 3 فبراير المقبل، في مشهد يعكس الزخم الثقافي الكبير داخل أروقة المعرض ويؤكد مكانته الراسخة كأحد أهم المحافل الثقافية على المستويين العربي والدولي.

اهتمام متزايد بحجز التذاكر إلكترونيا

يتزايد تساؤل الجمهور يوميًا حول طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 إلكترونيًا لاستخدامها مباشرة عند بوابات الدخول، بما يتيح حضور الفعاليات المتنوعة والبرامج الثقافية المصاحبة التي تسهم في تعزيز الحوار المعرفي وتبادل الخبرات بين الناشرين والمثقفين والزوار.

واقرأ أيضًا:

انطلاق فعاليات اليوم الخامس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب واستمرار الإقبال الجماهيري على أنشطته التفاعلية

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 استقبال الجمهور اعتبارًا من الخميس 22-1-2026، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة حيث يمتد العمل من 10 صباحًا وحتى 9 مساءً نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير.

أهمية التوقيت وتنظيم الزيارات

يُعد تحديد مواعيد الزيارة بدقة من العوامل التي تساعد الزائرين على الاستمتاع بتجربة ثقافية متكاملة داخل المعرض، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تستقطبها هذه الفعالية سنويًا باعتبارها من أكبر وأبرز المعارض الثقافية في العالم العربي.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2026

أتاحت وزارة الثقافة رابطًا إلكترونيًا رسميًا لحجز تذاكر معرض الكتاب 2026 بهدف تقليل الزحام على بوابات الدخول وتنظيم حركة الزائرين بما يضمن سهولة وسلاسة عملية الدخول إلى أرض المعرض.

خطوات حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي

تشمل خطوات حجز التذاكر الدخول إلى الموقع الرسمي لمعرض الكتاب ثم اختيار خدمة احجز تذكرتك وإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني مع تحديد يوم الزيارة واختيار طريقة الدفع المناسبة واستلام التذكرة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب.

الهلال الأحمر يشارك بجناح خاص داخل معرض الكتاب

مميزات الحجز الإلكتروني للزوار

يوفر الحجز الإلكتروني للزوار إمكانية الدخول السريع دون انتظار طويل، كما يمنحهم فرصة التخطيط المسبق لحضور الفعاليات والندوات واللقاءات الثقافية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تجربة الزيارة بشكل عام.

كيفية الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفرت وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات المعنية 7 خطوط أتوبيسات تتحرك من معظم مناطق القاهرة الكبرى لنقل الزائرين مباشرة إلى مقر المعرض، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول وتقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة.

تفاصيل خطوط الأتوبيسات المخصصة

تشمل خطوط النقل مناطق عبد المنعم رياض ورمسيس والعباسية، ودوران شبرا وأحمد حلمي، والنزهة الجديدة ومكرم عبيد، والمطرية والعين السابعة وحي السفارات، وميدان الجيزة مرورًا بجامعة القاهرة والقصر العيني، وصقر قريش وكارفور المعادي، إضافة إلى خط يمر بالمظلات وسراي القبة والسبع عمارات وصولًا إلى مقر المعرض.

خريطة المعرض ودورها في تسهيل التجربة

وفرت الهيئة العامة للكتاب خريطة شاملة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بهدف مساعدة الزائرين على التنقل بسهولة داخل الأجنحة المختلفة والوصول السريع إلى دور النشر والفعاليات المراد متابعتها.

معرض الكتاب لعام 2025

فعاليات وبرامج معرض الكتاب 2026

لا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع الكتب فقط، بل يقدم برنامجًا ثقافيًا متكاملًا يضم ندوات فكرية وثقافية ولقاءات مباشرة مع كبار الكتاب والمفكرين وورش عمل مخصصة للأطفال والشباب إلى جانب حفلات توقيع الكتب.

تنوع المحتوى الثقافي وجاذبيته

يعكس تنوع الفعاليات والبرامج الثقافية داخل المعرض حرص القائمين عليه على مخاطبة مختلف الفئات العمرية والفكرية، بما يعزز من دور المعرض كمنصة للحوار الثقافي والانفتاح المعرفي.

معرض الكتاب

أهمية المعرض في المشهد الثقافي العربي

يؤكد استمرار الإقبال الجماهيري الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 مكانته كحدث ثقافي سنوي ينتظره القراء والناشرون، لما يمثله من فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات وتعزيز التواصل بين صناع الثقافة والجمهور.

معرض الكتاب حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 رابط حجز معرض القاهرة الدولي للكتاب موعد معرض الكتاب 2026 خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات معرض الكتاب 2026 كيفية الذهاب إلى معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ترشيحاتنا

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

اودي Q8 موديل 2026

مواصفات أودي Q8 موديل 2026 الجديدة

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد