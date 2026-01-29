قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزار يعين السيد القصير نائبا لرئيس الجبهة الوطنية
محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معرض الكتاب يحتفي بثمانين عاما من تجربة الشاعر محمد سليمان

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

نظم الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ضمن الاحتفاء بكبار المبدعين، ندوة بعنوان «ثمانون عاما.. والشعر يروي محمد سليمان»، احتفاء بالشاعر الكبير محمد سليمان، تقديرا لمشواره الإبداعي وتجربته الشعرية.


شارك في الندوة الشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر عماد غزالي، وأدارها الكاتب أحمد حسن.


واستهل أحمد حسن الندوة بالتعريف بالشاعر محمد سليمان، باعتباره أحد أبرز شعراء جيل السبعينات، حيث بدأ الكتابة منذ أواخر الستينيات، ونشر في بدايات السبعينات، مؤكدا أنه من المثقفين الكبار، ويتميز بوعي عميق بمفهوم الشعر.


وأشار إلى أن صداقته بالشاعر أمل دنقل فتحت له آفاقا واسعة، وأنه تعلم منه ما يمكن تسميته «قسوة الحذف»، لافتا إلى أنه كان من أبرز الأسماء التي داومت على النشر في مجلة «إبداع»، وأن الجمال في قصيدة محمد سليمان غير قابل للاستسهال النقدي، إذ ينتمي شعره إلى مدرسة الشعر المصري الحديث، ويقترب مزاجه من مدرسة «أصوات».


ومن جانبه، تحدث الشاعر أحمد الشهاوي عن محمد سليمان، مؤكدا قربه الإنساني، رغم معاناته من ظروف صحية، واصفا إياه بأنه من أطيب البشر وأكثرهم كرما، مشيرا إلى أنه كان يمتلك صيدليتين، ولم يتأخر يوما عن صرف الدواء أو مساعدة محتاج.


وأضاف الشهاوي قائلا إن صديقه محمد سليمان، ذلك الصيدلاني الذي عرف الكيمياء قبل أن يعرف المجاز، لم يؤمن يوما بأن القصيدة تحتاج إلى زينة، بل إلى صدق كاف لتعيش.


وتابع الشهاوي أنه تعرف إلى محمد سليمان بوصفه شاعرا لا يشبه الصورة الشائعة للشاعر، فلا صخب ولا ادعاء ولا رغبة في التقدم إلى الصفوف الأولى، مشيرا إلى أنه بلغ الثمانين من عمره دون أن ينل جائزة الدولة التقديرية.


وقال إن محمد سليمان أحد مؤسسي جماعة «أصوات»، لكنه لم يكن معنيا بتأسيس جماعة بقدر اهتمامه بتأسيس حساسية جديدة، موضحا أن «أصوات» لم تكن لافتة، بل احتمالا مفتوحا، يكتب فيه كل شاعر بصوته الخاص، دون وصاية أو مرجعية جاهزة.


وأوضح أنه كان يرى أن الشعر لا يورث بل يكتشف، وأن على كل شاعر أن يخترع عزلته بنفسه، وأن خبرته كصيدلاني علمته أن الجرعة الزائدة تقتل، وأن القليل قد يكون منقذا، وهو وعي تسلل إلى شعره دون افتعال.


وعن الخصائص الشعرية في قصيدته، قال الشهاوي إن لغة محمد سليمان متقشفة لكنها ليست فقيرة، وبسيطة لكنها ليست ساذجة، مشيرا إلى أن كلماته تشبه المواد الفعالة، لا لون لها، لكن أثرها عميق.


وأضاف أنه لم يكن يحب الزوائد ولا يحتمل الحشو، وكان يثق بأن المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى شرح طويل، مؤكدا أن محمد سليمان يكتب كأنه لا يكتب، في وصف دقيق لتجربته، حيث تبدو القصيدة وكأنها تمر به لا تصدر عنه.


وأشار إلى أن لغته تمنح القصيدة مساحات صمت وبياضات مقصودة، تتيح للقارئ فرصة التنفس، وأن نصوصه تظل مفتوحة على التأويل والحياة، في زمن ارتفع فيه صوت القصيدة حتى صار ضجيجا، فاختار هو الهمس.


وأكد أن شعر محمد سليمان لم يكن بطوليا ولا خطابيا، ولم يدع تمثيل الجماعة أو الفكرة الكبرى، بل كتب الإنسان كما هو، مترددا وخائفا وهشا، لكنه قادرا على النجاة، مشيرا إلى حضور الجسد في شعره بوصفه كائنا قابلا للتعب والمرض والزوال.


وأضاف أن قرب قصيدته من التفاصيل الصغيرة والحياة اليومية يعكس وعيا بأن الحياة تقاس بالنبض لا بالشعارات، وأن أثر شعره يشبه أثر دواء بطيء المفعول، لا يظهر فورا، لكن أثره يبقى طويلا في الذاكرة.


وأكد أن محمد سليمان كان يرى الشعر فعلا للمعرفة لا سلطة، ووسيلة للإنصات لا الهيمنة، لذلك ظلت قصيدته غير نهائية، مشبعة بالشك والسؤال، مانحة القارئ مساحة من الحرية.


واختتم الشهاوي حديثه بالتأكيد على أن محمد سليمان شاعر كبير لأنه اختار الصدق، ذلك الصيدلاني الذي قدم بكيميائه قصيدة مختلفة، كتب دون أن يرفع صوته، وترك شعرا يشبهه، هادئا ونقيا ومقتصدا، لكنه عميق بما يكفي ليبقى.


ومن جانبه، قال الشاعر عماد غزالي إنه نشر أول قصيدة له عام 1985، وكانت تجمعه بمحمد سليمان علاقة ممتدة مع جيل السبعينات، رغم وجود مناوشات فنية في بعض الفترات.


وقدم غزالي دراسة تحليلية حول ديوان محمد سليمان «دفاتر الغبار»، مثنيا على الديوان، ومؤكدا أن سليمان يؤمن بأن القصيدة يجب أن تمتلك إيقاعا موسيقيا خارجيا محسوسا، وأن غياب هذا الإيقاع ينقل النص من قصيدة النثر إلى النثر ذاته.


وأشار إلى أن شعرية محمد سليمان تتضمن جماليات خاصة، وأن الإشارات الدلالية في الديوان تحتاج إلى تحليل نقدي معمق، مؤكدا أن تجربته الشعرية، من الزاوية الموسيقية، تستحق تأملا طويلا، إذ توظف التفعيلة توظيفا جديدا ومختلفا.

الصالون الثقافي معرض القاهرة الدولي للكتاب ثمانون عاما الشعر يروي محمد سليمان الإبداعي وتجربته الشعرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ترشيحاتنا

برنامج سعد الصغير

سعد الصغير يغني لـ عدوية ومحمد فؤاد مع رامي الأمير .. اليوم

جوزيف عطية

جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بملكة جمال لبنان

العسيلي وزوجته

عيد ميلاد سعيد للداعمة الحنونة.. العسيلي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد