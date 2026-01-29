توحيد القرار الاستراتيجي .. أمين سر حركة فتح يوجه رسالة مهمة لـ حماس

دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس إلى توحيد القرار الاستراتيجي، مؤكدًا أن الهدف واحد والوطن واحد، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاطيًا أكثر مسؤولية مع الأزمة الفلسطينية.

وقال جبريل الرجوب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إسرائيل تسعى بشكل دائم إلى تكريس الانقسام الفلسطيني، مطالبًا مصر بتولي قيادة حوار وطني فلسطيني عاجل.

واعتبر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الخطاب والأفكار التي يطرحها اليمين الإسرائيلي المتطرف تمثل غطاءً ودعمًا مباشرًا للعدوان على قطاع غزة.