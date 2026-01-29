حركة فتح: مصر والسعودية وقطر تقفان صفًا واحدًا في مواجهة مخططات التهجير

أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الاستسلام مرفوض بالنسبة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لفرض سيطرتها بالقوة على الإقليم وترفض أي شكل من أشكال المقاومة.

وقال جبريل الرجوب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن التهجير والإبادة أمران مرفوضان بكافة الطرق، في ظل موقف عربي داعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية وقطر تقف صفًا واحدًا في مواجهة مخططات التهجير.

وتابع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتسم بالتعقيد والتناقض، لافتًا إلى وجود توافق دولي بشأن المرحلة الانتقالية.