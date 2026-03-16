الرعاية الصحية تعلن نجاح قسطرة قلبية متخصصة لزرع منظم قلب دائم ثلاثي الحجرات لمسن

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي المتخصص في كهرباء القلب بمستشفى رأس سدر المركزي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء في إجراء قسطرة قلبية علاجية دقيقة وزرع منظم قلب دائم ثلاثي الحجرات لمريض مسن كان يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب.

وأوضحت الهيئة أن المريض عانى على مدار عامين كاملين من ضيق التنفس وتورم بالساقين، إلى جانب صعوبة بالغة في ممارسة أنشطته اليومية حتى داخل المنزل ونوبات متكررة من الاستيقاظ المفاجئ نتيجة نهجان شديد، فضلًا عن تعرضه لأزمات قلبية متكررة وارتشاح رئوي حاد، استدعى احتجازه عدة مرات داخل رعاية القلب في حالات حرجة، وهو ما تطلب تقييمًا دقيقًا وشاملًا للحالة بواسطة فريق كهرباء القلب بالمستشفى.

الفحوصات المتقدمة

وأوضح بيان الهيئة أن الفحوصات المتقدمة كشفت عن وجود انقطاع في الضفيرة الكهربائية اليسرى لعضلة القلب، ما أدى إلى فقدان التزامن في انقباض البطينين وتراجع كفاءة ضخ الدم، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار عاجل بإجراء قسطرة قلبية متخصصة لزرع منظم قلب دائم ثلاثي الحجرات، وأسهمت هذه التقنية المتقدمة في إصلاح الخلل الكهربائي وإعادة التوافق بين انقباض البطينين الأيمن والأيسر، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في كفاءة عضلة القلب وانعكس إيجابيًا على الحالة الصحية للمريض واستعادته تدريجيًا القدرة على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن تكلفة هذا التدخل الطبي المتقدم خارج مظلة التأمين الصحي الشامل تتجاوز 350 ألف جنيه، بينما لم يتحمل المريض سوى 482 جنيهًا فقط كمساهمة بسيطة، في انعكاس واضح لدور منظومة التأمين الصحي الشامل في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وإتاحة أحدث الخدمات العلاجية المتقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا النجاح يعكس التطور المستمر في خدمات أمراض القلب والتدخلات القلبية الدقيقة داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن فرق كهرباء القلب بمستشفيات الهيئة أصبحت قادرة على التعامل مع الحالات المعقدة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وأضاف: أن ما تحقق في مستشفى رأس سدر يمثل إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات الطبية التي يحققها فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، ويعكس توافر الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية المتقدمة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم التخصصات الدقيقة وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المتقدمة داخل المحافظات، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وآمنة بالقرب من محل إقامتهم، ودون الحاجة إلى الانتقال خارج محافظاتهم لتلقي العلاج.