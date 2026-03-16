ليلة القدر.. كيف تستعد لـ 27 رمضان
وزير الصحة يزور مركز «دميتري روجاتشيف» الروسي الوطني لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال
دعاء ليلة ٢٧ رمضان ..ردده حتى طلوع الفجر لعلك تكون من العتقاء
أرقام كارثية لـ توروب مع الأهلي في أخر 20 مباراة
الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. فيديو
400 جنيه زيادة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
ذكرى وفاة الشيخ جاد الحق.. رجل المواقف الشامخة الذى كان لا يغضب إلا لله
تكريم صناع مسلسل السوق الحرة في صدى البلد.. شاهد
إيران : لا نستهدف إلا القواعد العسكرية وأصول أمريكا في المنطقة
خروج 16.8 مليار دولار من 8 أسواق آسيوية في ظل تقلبات أسعار الطاقة
وحدة المصير وترابط المصالح.. وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن في رابع محطات جولاته العربية
الرعاية الصحية تعلن نجاح قسطرة قلبية متخصصة لزرع منظم قلب دائم ثلاثي الحجرات لمسن

مستشفى رأس سدر المركزي
مستشفى رأس سدر المركزي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي المتخصص في كهرباء القلب بمستشفى رأس سدر المركزي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء في إجراء قسطرة قلبية علاجية دقيقة وزرع منظم قلب دائم ثلاثي الحجرات لمريض مسن كان يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب.

وأوضحت الهيئة أن المريض عانى على مدار عامين كاملين من ضيق التنفس وتورم بالساقين، إلى جانب صعوبة بالغة في ممارسة أنشطته اليومية حتى داخل المنزل ونوبات متكررة من الاستيقاظ المفاجئ نتيجة نهجان شديد، فضلًا عن تعرضه لأزمات قلبية متكررة وارتشاح رئوي حاد، استدعى احتجازه عدة مرات داخل رعاية القلب في حالات حرجة، وهو ما تطلب تقييمًا دقيقًا وشاملًا للحالة بواسطة فريق كهرباء القلب بالمستشفى.

 الفحوصات المتقدمة

وأوضح بيان الهيئة أن الفحوصات المتقدمة كشفت عن وجود انقطاع في الضفيرة الكهربائية اليسرى لعضلة القلب، ما أدى إلى فقدان التزامن في انقباض البطينين وتراجع كفاءة ضخ الدم، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار عاجل بإجراء قسطرة قلبية متخصصة لزرع منظم قلب دائم ثلاثي الحجرات، وأسهمت هذه التقنية المتقدمة في إصلاح الخلل الكهربائي وإعادة التوافق بين انقباض البطينين الأيمن والأيسر، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في كفاءة عضلة القلب وانعكس إيجابيًا على الحالة الصحية للمريض واستعادته تدريجيًا القدرة على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن تكلفة هذا التدخل الطبي المتقدم خارج مظلة التأمين الصحي الشامل تتجاوز 350 ألف جنيه، بينما لم يتحمل المريض سوى 482 جنيهًا فقط كمساهمة بسيطة، في انعكاس واضح لدور منظومة التأمين الصحي الشامل في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وإتاحة أحدث الخدمات العلاجية المتقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا النجاح يعكس التطور المستمر في خدمات أمراض القلب والتدخلات القلبية الدقيقة داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن فرق كهرباء القلب بمستشفيات الهيئة أصبحت قادرة على التعامل مع الحالات المعقدة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وأضاف: أن ما تحقق في مستشفى رأس سدر يمثل إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات الطبية التي يحققها فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، ويعكس توافر الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية المتقدمة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم التخصصات الدقيقة وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المتقدمة داخل المحافظات، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وآمنة بالقرب من محل إقامتهم، ودون الحاجة إلى الانتقال خارج محافظاتهم لتلقي العلاج.

هيئة الرعاية الصحية قسطرة قلبية منظم قلب دائم ثلاثي الحجرات مستشفى رأس سدر جنوب سيناء حالات القلب

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

من الفراعنة إلى اليوم.. تاريخ كحك العيد في مصر

قومي الطفولة والأمومة: مبادرة صحة ووعي تقوم برعاية طبية شاملة للمواطنين

ناقد: ضربة جزاء الترجي أمام الأهلي مشكوك في صحتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد