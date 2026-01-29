الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

أعلن المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، اليوم الخميس أن قوات الأمن السورية، تمكنت من القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة السورية هدى شعراوي.

وأوضح المحامي العام بدمشق، أن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات الأولية بارتكابها الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكشفت التحقيقات الأولية الاشتباه بخادمة هدى شعراوي المدعوة فيكي أجوك، من جنسية إفريقية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة.

وتابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بالواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وسائل إعلام سورية أن هدى شعراوي قتـ لت داخل منزلها في حي باب سريجة بالعاصمة دمشق على يد خادمتها، التي لاذت بالفرار فور ارتكاب الجريمة.