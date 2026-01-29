تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية

حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، من أن الجيش الأمريكي "سيكون مستعدًا لتنفيذ أي شيء يتوقعه الرئيس" إذا استمرت إيران في محاولاتها لتطوير أسلحة نووية.

واستشهد هيجسيث بالغارة العسكرية الأمريكية الأخيرة التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تحذيره لإيران، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال هيجسيث خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس: "لديهم جميع الخيارات لعقد اتفاق. يجب ألا يسعوا إلى امتلاك قدرات نووية. وسنكون مستعدين لتنفيذ أي شيء يتوقعه هذا الرئيس من وزارة الحرب".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن تحوّلٍ كبير في نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، ما يوحي بأن تهديداته العسكرية لا تهدف إلى إسقاط النظام بالكامل، بل إلى إحداث "تغيير مُوجّه في القيادة".

وتتجنّب هذه الاستراتيجية انهيار النظام بشكلٍ كامل، مع ممارسة أقصى قدرٍ من الضغط على طهران.

وبحسب وكالة رويترز، يدرس مستشارو ترامب خطةً مُستوحاة من العمليات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، والتي أطاحت بالرئيس دون تفكيك هيكل الحكومة بشكلٍ عام.