بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,04 %، ليستقر بذلك عند 18.955,53 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,32 % إلى 1.464,22 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,94 % إلى 1.291,59 نقطة.

كما حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,38 % إلى 1.898,53 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 0,49 % إلى 17.688,81 نقطة، وبنسبة 0,45 % إلى 16.246,33 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 381,4 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فبلغت حوالي 1.059,3 مليار درهم.