عراقجي : موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إيران يضر بمصالحه

أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن موقف الاتحاد الأوروبي الحالي بشأن إيران يضر بمصالحه ضررا بالغا .

وأضاف عراقجي - في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية اليوم الخميس - أن " أوروبا ترتكب خطأ استراتيجيا فادحا بتصنيفها قواتنا الوطنية منظمة إرهابية " .

وأشار الى أن " أوروبا منشغلة بتأجيج الصراع ولا توجد أي دولة أوروبية تعمل على تجنب حرب شاملة ".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اليوم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - في منشور على منصة "إكس" - إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات النظام.