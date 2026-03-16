الحدائق العامة وحدائق الحيوان بالمحافظات تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها وهيئاتها الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين خلال فترة الإجازة.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق توجيهات عاجلة لقيادات الوزارة بضرورة تكثيف الجهود ورفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثر العمل خلال أيام العيد.

وشدد الوزير على تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، والتعامل الفوري مع أي مخالفة وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي لا يمكن التهاون فيها.

وعلى صعيد استقبال المواطنين خلال أيام العيد، أعلنت الوزارة الانتهاء من تجهيز الحدائق التابعة لها وحدائق الحيوان الإقليمية لاستقبال الزائرين، ومن بينها حديقة الأسماك بالقاهرة وحديقة النزهة بالإسكندرية وحدائق كفر الشيخ والزقازيق والفيوم وبني سويف، حيث تم تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتجميل، وزيادة أماكن الجلوس وسلات المهملات، وتجهيز دورات المياه، إلى جانب تنفيذ أعمال الرش الدوري لمكافحة الحشرات.



كما تقرر فتح هذه الحدائق يوميًا حتى الساعة الخامسة مساءً، مع تنظيم نوبتجيات من الأطباء البيطريين والعاملين لضمان سلامة الحيوانات والزائرين، إلى جانب عرض بعض الولادات الحديثة للحيوانات والطيور لإتاحة الفرصة للأطفال والزائرين لمشاهدتها.

وأكد وزير الزراعة كذلك استمرار العمل في المعامل والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة خلال إجازة العيد، ومن بينها الحجر الزراعي، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعمل متبقيات المبيدات، والمعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لفحص وإنتاج ومراقبة تصدير البطاطس، وذلك لضمان استمرار حركة فحص الأغذية والصادرات الزراعية وعدم تعطيل مصالح المتعاملين، مع تنظيم نوبتجيات للعمل داخل تلك الجهات.



وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وجه الوزير بمتابعة الحقول من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي والباحثين ومهندسي المكافحة، خاصة زراعات القمح، مع استمرار التواصل مع المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للحفاظ على الإنتاجية.