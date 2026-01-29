قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هنا تتحقق الأحلام .. صفحة الأهلي تحتفل بصفقة المدافع الجديد هادي رياض
بعد اندلاع النيران .. نجاة ركاب أتوبيس محترق بطريق قنا سوهاج الصحراوى
جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

ملك ريان

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 29 يناير 2026 عن قرار تاريخي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ«منظمة إرهابية» ضمن إطار قوائم الإرهاب المعتمدة من التكتل، في خطوة تمثل تصعيداً دبلوماسياً وأمنياً مهماً في العلاقات بين بروكسل وطهران.

 جاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة بروكسل، حيث اتفق أعضاء التكتل الـ27 بالإجماع، على إدراج القوة العسكرية والنخبوية الإيرانية ضمن قائمة الكيانات التي تشكل تهديدًا للأمن الأوروبي والدولي.

 وقالت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، إن القرار لم يأتِ إلا بعد سنوات من النقاش حول دور الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات داخل إيران، فضلاً عن أنشطته الخارجية التي تعتبرها دول أوروبية تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت كالاس عبر منصة “إكس” أن الاتحاد اتخذ هذه الخطوة لإرسال “رسالة قوية” بأن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف لا يمكن أن يمر دون مساءلة.

 ويأتي هذا القرار في سياق أزمة داخلية مستمرة في إيران، حيث تشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات واسعة إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية وقمع عنيف من قبل الأجهزة الأمنية، وقد وثّقت منظمات حقوقية مقتل آلاف المتظاهرين، وهو ما عزز الضغوط الدولية على طهران.

 إلى جانب إدراج الحرس الثوري، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات واسعة تستهدف 15 مسؤولًا إيرانيًا وستة كيانات مرتبطة بالقوات الإيرانية، تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر إلى دول الاتحاد ومنع أي تعامل مالي أو اقتصادي معها.

 وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الدولية تجاه إيران، إذ سبق أن اتخذت كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا مواقف مماثلة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، لكن تصرف الاتحاد الأوروبي يكتسب أهمية خاصة نظرًا لعلاقاته الاقتصادية والسياسية مع طهران على مدى السنوات الماضية.

 من جانبها، رفضت إيران القرار بشدة، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل “استفزازًا” وانتهاكًا للسيادة الوطنية، في حين وعدت طهران بـ«الرد المناسب» على ما وصفته بالعداء الأوروبي. تصريحات مسؤولي النظام الإيراني جاءت وسط توتر إقليمي متزايد وتصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن، مما يعقد فرص العودة إلى أي حوار دبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة.

 القرار الأوروبي يعكس تحولًا في السياسة الأوروبية تجاه طهران، فقد كانت بعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا من الداعمين البارزين للإدراج، بينما ترددت دول أخرى في السابق بسبب اعتبارات دبلوماسية وأمنية، لكن الأزمة الراهنة والضغط الدولي ساهم في توحيد المواقف.

ايران عاجل عواجل الشعب الايراني الحرس الثوري

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة القادسية والهلال بدوري روشن

توماس بارتي

مارسيلينو : توماس بارتي لاعب مختلف تمامًا عن فترة آرسنال

امام عاشور

الغندور: الأهلي فوق الجميع ولن يقف على أي لاعب مهما كانت قيمته

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

