الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد غدًا الجمعة 30 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، في تحول تدريجي عن الأجواء الباردة التي سيطرت خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية بعدد من السواحل.



طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا

وأوضحت الهيئة أن طقس الغد يكون دافئًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يميل إلى البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الحذر خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، لا سيما لكبار السن والأطفال.









رياح نشطة تضرب عدة مناطق

وتتوقع الأرصاد نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال ووسط سيناء، على فترات متقطعة، مع احتمالية أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، الأمر الذي قد يؤثر نسبيًا على مستوى الرؤية الأفقية.



اضطراب الملاحة البحرية وتحذير للصيادين

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من سواحل البحر المتوسط، تشمل مناطق: السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، ما يشكل خطورة على أنشطة الصيد والملاحة.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الجمعة 30 يناير 2026:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الادارية 23 14

6 اكتوبر 41 14

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادى النطرون 23 14

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 20 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 23 14

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 25 13

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 12

نخل 23 12

كاترين 18 06

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 13

الاسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 20 13

سيوة 24 10

رأس غارب 25 13

سفاجا 26 12

مرسى علم 27 13

شلاتين 26 17

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 24 09

بنى سويف 25 10

المنيا 24 10

أسيوط 25 08

سوهاج 25 08

قنا 24 07

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادى الجديد 26 16

أبوسمبل 25 12