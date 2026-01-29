حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة دافئًا على أغلب الأنحاء نهارًا، باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 41 14

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 20 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 23 14

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 25 13

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 12

نخل 23 12

كاترين 18 06

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 13

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 20 13

سيوة 24 10

رأس غارب 25 13

سفاجا 26 12

مرسى علم 27 13

شلاتين 26 17

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 24 09

بني سويف 25 10

المنيا 24 10

أسيوط 25 08

سوهاج 25 08

قنا 24 07

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 26 16

أبو سمبل 25 12