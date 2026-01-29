قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
رياضة

مستقبل دي زيربي مهدد في مارسيليا بعد الإقصاء الأوروبي

روبرت دي زيربي
روبرت دي زيربي
حمزة شعيب

بات مستقبل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي مع نادي مارسيليا الفرنسي محل شك كبير، عقب خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا، في ظل حالة من الغضب داخل أروقة النادي بسبب تراجع النتائج القارية.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن دي زيربي غاب عن تحضيرات الفريق اليوم، ما زاد من حدة التكهنات حول اقتراب رحيله، خاصة مع وجود نقاشات مكثفة حاليًا بين جميع الأطراف داخل النادي لحسم مصيره.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة مارسيليا غير راضية عن الأداء الأوروبي للفريق، رغم بعض النتائج الإيجابية على المستوى المحلي، وهو ما وضع المدرب الإيطالي تحت ضغط كبير في الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات أو الأيام القليلة المقبلة قرارات حاسمة بشأن استمرار دي زيربي في منصبه، سواء بالاستمرار مع منحه فرصة جديدة أو إنهاء التعاقد بالتراضي، في انتظار بيان رسمي من النادي يوضح الموقف النهائي.

دي زيربي مارسيليا دوري أبطال أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

