مستقبل دي زيربي مهدد في مارسيليا بعد الإقصاء الأوروبي

بات مستقبل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي مع نادي مارسيليا الفرنسي محل شك كبير، عقب خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا، في ظل حالة من الغضب داخل أروقة النادي بسبب تراجع النتائج القارية.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن دي زيربي غاب عن تحضيرات الفريق اليوم، ما زاد من حدة التكهنات حول اقتراب رحيله، خاصة مع وجود نقاشات مكثفة حاليًا بين جميع الأطراف داخل النادي لحسم مصيره.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة مارسيليا غير راضية عن الأداء الأوروبي للفريق، رغم بعض النتائج الإيجابية على المستوى المحلي، وهو ما وضع المدرب الإيطالي تحت ضغط كبير في الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات أو الأيام القليلة المقبلة قرارات حاسمة بشأن استمرار دي زيربي في منصبه، سواء بالاستمرار مع منحه فرصة جديدة أو إنهاء التعاقد بالتراضي، في انتظار بيان رسمي من النادي يوضح الموقف النهائي.