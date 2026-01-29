دودو يحصد جائزة رجل مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي أمم إفريقيا لليد

حصل أحمد هشام دودو، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في رواندا وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

منتخب اليد يهزم كاب فيردي ويتأهل لنهائي أفريقيا بجدارة

تأهل منتخب مصر الأول لكرة اليد، إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في رواندا وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

جاء ذلك بعدما تخطى منتخب كاب فيردي في الدور نصف النهائي بنتيجة 32/26، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم مصر 16-11.

وبذلك ينتظر منتخب مصر، الفائز من مواجهة تونس والجزائر في نصف النهائي الآخر الذي يقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.