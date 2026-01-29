منتخب مصر لليد يتفوق على كاب فيردي في الشوط الأول بأمم إفريقيا

أنهى منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول بالتقدم على نظيره كاب فيردي بنتيجة 16-11 في إطار نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا.

فيما يتنافس في نفس الدور منتخب تونس لكرة اليد مع نظيره منتخب الجزائر في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من: محمد علي ومحمد عصام الطيار وعبدالرحمن حميد وأكرم يسري محمد أوكا وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفا ويحيى خالد ومهاب سعيد وعلي زين وأحمد هشام دودوو نبيل شريف وهشام صلاح وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبدالعزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.