إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب اليد يكتسح الجزائر 42/28 ويقترب بقوة من نصف نهائي أمم أفريقيا

محمد سمير

وضع منتخب مصر لكرة اليد قدمًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره الجزائري بنتيجة 42-28، في مواجهة الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بفارق مريح 20-10، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، ويؤكد أفضليته الفنية والبدنية، محققًا انتصارًا مستحقًا عزز به حظوظه في التأهل.

ترتيب مجموعة مصر في الدور الرئيسي

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في الدور الرئيسي، مقتربًا خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما تجمد رصيد منتخب الجزائر عند صفر نقاط في المركز الرابع.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني، مع تفوق نيجيريا بفارق الأهداف.

كان المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعدما حقق الفوز على أنجولا بنتيجة 41-28 في الدور التمهيدي، ليصعد المنتخبان معًا إلى المرحلة الحالية من البطولة.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي، في مباراة تُقام في الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء المقبل، وتحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.
 

منتخب اليد مصر والجزائر منتخب مصر لليد كأس الأمم الافريقية لليد بطولة افريقيا

