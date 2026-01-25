قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب اليد يواجه الجزائر بالدور الرئيسي ببطولة أمم أفريقيا

منتخب اليد
منتخب اليد
محمد سمير

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائري في الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، في أولى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجارى.

ونجح منتخب اليد في التأهل إلى الدور الرئيسي محققا العلامة الكاملة بدور المجموعات  بالفوز على الجابون فى ضربة البداية 36-25، قبل أن يهزم أنجولا الخميس 41-28  وأخيراً أوغندا 54-13 .

وتأهل منتخب مصر لليد إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، حيث افتتح مشواره بالفوز على الجابون 36–25 ثم تفوق على أنجولا بنتيجة 41–28 واختتم الدور الأول باكتساح أوغندا 54–13

وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026، التي تُعد مؤهلة إلى بطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في الترتيب النهائي إلى المونديال المقبل.

قائمة منتخب مصر في البطولة

حراسة المرمى:
محمد علي – محمد عصام الطيار – عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:
أكرم يسري – محمد أوكا

الجناح الأيسر:
أحمد هشام سيسا – محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:
يحيى خالد – مهاب سعيد

الظهير الأيسر:
علي زين – أحمد هشام دودو – نبيل شريف – هشام صلاح

الدائرة:
إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمد عبدالعزيز «جدو»

صناعة اللعب:
يحيى الدرع – سيف الدرع

مجموعات البطولة
    •    المجموعة الأولى: الجزائر – نيجيريا – رواندا – زامبيا
    •    المجموعة الثانية: مصر – أنجولا – الجابون – أوغندا
    •    المجموعة الثالثة: تونس – غينيا – الكاميرون – كينيا
    •    المجموعة الرابعة: الرأس الأخضر – المغرب – الكونغو – بنين

يقام دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث:
    •    تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي أول ووصيف المجموعتين الأولى والثانية
    •    تضم المجموعة الثانية في الدور الرئيسي أول ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي

منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد مصر والجزائر منتخب يد الجزائر أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

مئوية ميلاد الفنان النوبي الكبير أحمد منيب

بمناسبة مئوية ميلاد أحمد منيب.. نجله يكشف سر ابتعاده الدائم عن الإعلام

فتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب يمازح الجمهور بصورة تجمعه بجيهان الشماشرجى

بوستر حفل راشد الماجد

طرح تذاكر حفل راشد الماجد بموسم الرياض.. الثلاثاء

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد