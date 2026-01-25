قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري أبطال أفريقيا؟.. ناقد يوضح
لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي
10 أعمال تعدل قيام الليل.. اغتنمها فى شهر شعبان
الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني
قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب 5 عناصر مؤثرة.. هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري الأبطال؟

بيراميدز
بيراميدز
محمد سمير

أكد الناقد الرياضي وائل سامي أن تعادل بيراميدز خارج ملعبه أمام نهضة بركان المغربي يُعد نتيجة إيجابية في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه القاري وسجله الخالي من الهزائم.

وأوضح وائل سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير أن اللقاء لم يشهد فرصًا خطيرة كثيرة، مع نشاط ملحوظ لبيراميدز في الشوط الثاني وإهدار فرصة حقيقية عن طريق اللاعب زلاكة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الفريق افتقد لعدد من العناصر المؤثرة، أبرزهم محمد حمدي بسبب الإصابة، ورمضان صبحي، وشريف إكرامي، وعبد الرحمن مجدي، ومحمد رضا بوبو.

وأضاف وائل سامي أن بيراميدز بعد تحقيقه للبطولات أصبح من الأندية الكبرى ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الأفريقي أيضًا، موضحًا أن الفريق يتصدر التصنيف الأفريقي وفقًا لبيانات موقع «Football Database»، محتلاً المركز 67 عالميًا، يليه الأهلي المصري في المركز 72.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان المغربي تعادل بيراميدز أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر.. شعبان شهر الغفلة بين رجب ورمضان والترويض على الطاعات

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر.. شعبان شهر الغفلة بين رجب ورمضان والترويض على الطاعات

فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة شيخ الأزهر

"ثمانون عامًا من الحكمة"… فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة الإمام الأكبر

جانب من تفاهل علماء الأزهر مع الجمهور في معرض الكتاب

إقبال غير مسبوق من الشباب على ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب.. صور

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد