غياب 5 عناصر مؤثرة.. هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري الأبطال؟

أكد الناقد الرياضي وائل سامي أن تعادل بيراميدز خارج ملعبه أمام نهضة بركان المغربي يُعد نتيجة إيجابية في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه القاري وسجله الخالي من الهزائم.

وأوضح وائل سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير أن اللقاء لم يشهد فرصًا خطيرة كثيرة، مع نشاط ملحوظ لبيراميدز في الشوط الثاني وإهدار فرصة حقيقية عن طريق اللاعب زلاكة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الفريق افتقد لعدد من العناصر المؤثرة، أبرزهم محمد حمدي بسبب الإصابة، ورمضان صبحي، وشريف إكرامي، وعبد الرحمن مجدي، ومحمد رضا بوبو.

وأضاف وائل سامي أن بيراميدز بعد تحقيقه للبطولات أصبح من الأندية الكبرى ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الأفريقي أيضًا، موضحًا أن الفريق يتصدر التصنيف الأفريقي وفقًا لبيانات موقع «Football Database»، محتلاً المركز 67 عالميًا، يليه الأهلي المصري في المركز 72.