نتائج الجولة الثانية بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

نتائج الجولة الثانية

وجاءت نتائج الجولة الثانية كاملة كالتالي:

هليوبوليس X سموحة

فوز فريق مرتبط سموحة بنتيجة 3-2.

فوز فريق رجال سموحة بنتيجة 3-0.

الأهلي X الطيران

فوز فريق مرتبط الأهلي بنتيجة 3-0.

فوز فريق رجال الأهلي بنتيجة 3-0.

الزمالك X بتروجت

فوز فريق مرتبط بتروجت بنتيجة 3-0.

فوز فريق رجال الزمالك بنتيجة 3-1.