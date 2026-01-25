قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

نتائج الجولة الثانية بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

محمد سمير

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

نتائج الجولة الثانية 

وجاءت نتائج الجولة الثانية كاملة كالتالي:

هليوبوليس X سموحة

فوز فريق مرتبط سموحة بنتيجة 3-2.

فوز فريق رجال سموحة بنتيجة 3-0.

الأهلي X الطيران

فوز فريق مرتبط الأهلي بنتيجة 3-0.

فوز فريق رجال الأهلي بنتيجة 3-0.

الزمالك X بتروجت

فوز فريق مرتبط بتروجت بنتيجة 3-0.

فوز فريق رجال الزمالك بنتيجة 3-1.

