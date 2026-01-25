ليس وسام أبو علي.. عدلي القيعي يكشف عن مهاجم ندم الأهلي على رحيله

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق، عن اللاعب الذي ندم النادي الأهلي على رحيله.

وقال عدلي القيعي، خلال حواره ببرنامج "الكورة مع فايق"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "احنا ساعات بنختلف على لعيبة وبندم عليها بعد كده، زي المغربي وليد أزارو، (مهاجم الأهلي السابق)".

وأضاف: "احنا دلوقتي بنتمنى مهاجم يعمل 10 فرص يدخل 3 أهداف ويضيع 7".

وتابع: "وسام أبو علي، هو النسخة الأنضج والأكمل من وليد أزارو، هل احنا نعرف كل يوم نلاقي واحد زي وسام أبو علي؟ هل وسام، يستطيع الاستمرار على هذا التألق؟ المشرات كانت بتقول أنه سيستمر على التألق لأنه مندفع وقوي".

وواصل: "الأهلي خد القرار الصح ببيع وسام أبو علي، لأنه كان يرغب في الرحيل، مش هتعرف تقعد واحد غصب عنه".