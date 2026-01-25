قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم
استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني .. دجّال يُواجه هذه العقوبة
موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم
رئيس الوزراء الباكستاني: إسلام آباد وافقت على الانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة ﻿
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور
ترامب يكشف عن «سلاح سري» وراء اعتقال مادورو في فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

الأهلي
الأهلي
علا محمد

علّق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن عدد إعارات النادي الأهلي المحلية خلال الفترة الجارية من سوق الانتقالات الشتوية، خاصة أن الكثير تحدث عن وجود عدد إعارات تجاوز الـ6 لاعبين من الشياطين الحمر لفرق الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إعارة رقم 12 والمسموح 6 إعارات لكل نادي، يا ترى بتتعمل إزاي دي؟".

وقد أنهى النادي الأهلي قائمة اللاعبين المعارين في الموسم الحالي، حيث سيضطر للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الحالي حال استقرار القرار على رحيله.

واستنفذ الأهلي الـ6 إعارات المتاحة له بعد رحيل محمد مجدي قفشة إلى فريق الاتحاد السكندري، وسبق ذلك كلا من: عمر الساعي ومصطفى العش إلى المصري، وكريم الدبيس إلى سيراميكا، وسمير محمد إلى بتروجيت، ومصطفى مخلوف إلى مودرن.

وعلى مستوى الإعارات الخارجية، مازال أمام الأهلي 4 أماكن متاحة بعد إعارة كريستو إلى النجم الساحلي ورضا سليم إلى الجيش الملكي.

خالد الغندور الأهلي الانتقالات الشتوية الدوري المصري الممتاز سيراميكا الاتحاد السكندري محمد مجدي قفشة بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

ترشيحاتنا

الأهلي

إمام عاشور كلمة السر.. أحمد عبد الحليم يقيّم صفقات الأهلي ويكشف رأيه في بدلاء محمد هاني

بلعمري

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

اتحاد الكرة

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد