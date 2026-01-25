الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

علّق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن عدد إعارات النادي الأهلي المحلية خلال الفترة الجارية من سوق الانتقالات الشتوية، خاصة أن الكثير تحدث عن وجود عدد إعارات تجاوز الـ6 لاعبين من الشياطين الحمر لفرق الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إعارة رقم 12 والمسموح 6 إعارات لكل نادي، يا ترى بتتعمل إزاي دي؟".

وقد أنهى النادي الأهلي قائمة اللاعبين المعارين في الموسم الحالي، حيث سيضطر للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الحالي حال استقرار القرار على رحيله.

واستنفذ الأهلي الـ6 إعارات المتاحة له بعد رحيل محمد مجدي قفشة إلى فريق الاتحاد السكندري، وسبق ذلك كلا من: عمر الساعي ومصطفى العش إلى المصري، وكريم الدبيس إلى سيراميكا، وسمير محمد إلى بتروجيت، ومصطفى مخلوف إلى مودرن.

وعلى مستوى الإعارات الخارجية، مازال أمام الأهلي 4 أماكن متاحة بعد إعارة كريستو إلى النجم الساحلي ورضا سليم إلى الجيش الملكي.