سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب مروان عثمان إلى النادي الأهلي، مؤكداً أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة فقط دون أي بند لأحقية الشراء.

وأضاف البطاوي خلال تصريحات لبرنامج إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر 2 أن التعاون بين سيراميكا والأهلي مستمر منذ صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن النادي يعتمد على علاقاته الجيدة مع الأندية الأخرى لتبادل اللاعبين بشكل يخدم جميع الأطراف.

صفقات الأهلي وسيراميكا.. تبادل المنفعة

وأشار البطاوي إلى أن العلاقة بين الناديين ليست جديدة، حيث سبق لسيراميكا التعاون مع نادي بيراميدز في صفقات سابقة، ونجح النادي في الاستفادة من لاعبي الأهلي الذين انتقلوا إلى سيراميكا.

وأكد أن هناك أكثر من 10 لاعبين من الأهلي يلعبون حالياً في صفوف سيراميكا، من بينهم صالح جمعة وعمرو السولية، وأن الفريق استفاد من خروج بعض اللاعبين نحو الأهلي لتعزيز مراكزه، دون التأثير على هداف الفريق الحالي صديق جولا الذي سجل 7 أهداف هذا الموسم.

تفاصيل انتقال اللاعبين ضمن الصفقة

وحول اللاعبين المرتبطين بصفقة مروان عثمان، أوضح البطاوي أن عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله جاءا ضمن نفس الصفقة على سبيل الإعارة، بينما كان انتقال أحمد عابدين صفقة منفصلة تماماً.

وأضاف البطاوي أن النادي نجح في تعويض رحيل مروان عثمان بالتعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز بعض المراكز، من بينهم عمر كمال، محمد عبد الله، أحمد عابدين، وفيرود القادم من زامبيا.

إعارة مروان عثمان فقط

وفيما يتعلق بطبيعة انتقال مروان عثمان، شدد البطاوي على أن الصفقة تمت إعارة فقط دون أي بند للشراء، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من الصفقة هو التعاون بين الناديين مع الحفاظ على مصالح الفريقين على حد سواء



