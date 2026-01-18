شوبير يعلن انضمام مروان عثمان إلى الأهلي

أعلن أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن انضمام مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” : انتهت .. رسميا مروان عثمان في الأهلي".

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق رسمي مع مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، مروان عثمان، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويعد مروان عثمان أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري هذا الموسم، ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، بالإضافة إلى سجل تهديفي مميز.