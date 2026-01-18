تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه أمام ريال سوسيداد، في إطار منافسات الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

التشكيل الرسمي لـ برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- باو كوبارسي- جول كوندي- إريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- فيرمين لوبيز- فيران توريس.

خط الهجوم: داني أولمو- لامين يامال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

مارك أندريه تير شتيجن- فويتشيك تشيزني- جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- روبرت ليفاندوفسكي- ماركوس راشفورد- مارك كاسادو- جيرارد مارتن- روني بردغجي- مارك بيرنال.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز 13 برصيد 21 نقطة.