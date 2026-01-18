غياب رافينيا.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال سوسيداد في إطار الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب اللاعب رافينيا إلى جانب أندرياس كريستنسن وجافي.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، رووني باردجي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 متفوقًا بنقطة عن ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.