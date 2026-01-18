ظهور أول لجواو كانسيلو مع برشلونة في قائمة مواجهة ريال سوسيداد

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد الظهور الأول للبرتغالي جواو كانسيلو، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد مساء اليوم، الأحد، في المباراة التي تُقام على ملعب «أنويتا» ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساءً.

وفي المقابل، غاب البرازيلي رافينيا عن قائمة اللقاء بداعي الإصابة، وذلك بقرار من المدير الفني الألماني هانز فليك، الذي فضّل استبعاده لعدم جاهزيته البدنية بالشكل الكامل.

قائمة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: خوان جارسيا – تشيزني – تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – أراوخو – بالدي – كوبارسي – جيرارد مارتن – كوندي – إيريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج – كاسادو – داني أولمو – بيرنال.

خط الهجوم: فيران جارسيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني.