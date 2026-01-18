تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على منافسه ريال سوسيداد، اليوم الأحد، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت”.

ويدخل فريق برشلونة المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري.

الوسط الهجومي : لامين يامال - فيرمين لوبيز - رافينها.

الهجوم: فيران توريس.

ويستهدف فريق برشلونة الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد استغلال سقوط ريال مدريد الأخير وخطف الصدارة منه رغم خسارة الكلاسيكو.

على الجانب الآخر، يحاول فريق ريال سوسيداد استغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص 3 نقاط مهمة في مشوار بطولة الدوري لتحسين مركزهم في جدول الترتيب.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وجاء فريق ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.