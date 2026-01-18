قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

عبدالله هشام

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على منافسه ريال سوسيداد، اليوم الأحد، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت”.

ويدخل فريق برشلونة المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري.

الوسط الهجومي : لامين يامال - فيرمين لوبيز - رافينها.

الهجوم: فيران توريس.

ويستهدف فريق برشلونة الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد استغلال سقوط ريال مدريد الأخير وخطف الصدارة منه رغم خسارة الكلاسيكو.

على الجانب الآخر، يحاول فريق ريال سوسيداد استغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص 3 نقاط مهمة في مشوار بطولة الدوري لتحسين مركزهم في جدول الترتيب.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وجاء فريق ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

