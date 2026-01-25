إمام عاشور كلمة السر.. أحمد عبد الحليم يقيّم صفقات الأهلي ويكشف رأيه في بدلاء محمد هاني

أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن وظيفة محلل الأداء ومخطط الأحمال تُعد من الركائز المهمة لأي جهاز فني، فهي عوامل مساعدة للمدرب، وتؤثر بشكل كبير في القرارات الفنية للفريق.

وأضاف عبد الحليم، خلال استضافته في برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن ممارسته لكرة القدم كانت أهم خطوة في حياته.

كما شدد على أهمية الحصول على الرخص التدريبية لأي مدرب طموح، باعتبارها جزءًا أساسيًا من مسيرته المهنية.

وفي تقييمه للنادي الأهلي، وصف عبد الحليم الفريق بأنه «جامد» ويملك «سكواد» قويًا للغاية.

وأوضح أن الاعتماد الكلي للفريق في الوقت الحالي يقع على إمام عاشور، الذي يُعد اللاعب الأهم في تشكيلة الأحمر، مؤكدًا أن جماهير الأهلي دائمًا تتطلع إلى استلام الكرة بين قدميه، وأنه مفيد للفريق أكثر من زيزو.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن «سكواد» بيراميدز متقارب مع الأهلي من حيث الجودة، لكن الموارد الجماهيرية والشعبية تظل في صالح القلعة الحمراء.

كما أشاد بمستوى بعض لاعبي الفرق المنافسة، مثل محمود مرعي، مدافع بيراميدز، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام إلى منتخب مصر.

وعن الصفقات الأخيرة للأهلي، رأى عبد الحليم أن عمرو الجزار مدافع جيد وسيتمكن من النجاح مع الفريق، فيما اعتبر أن التعاقد مع أحمد عيد جاء كبديل لمحمد هاني، نظرًا لفقدان عمر كمال الثقة في الوقت الحالي.

كما أشار إلى استفادة سيراميكا كليوباترا من لاعبي الأهلي المعارين، واعتبر أن انتقال إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي سيكون مكسبًا للفريق إذا تم التعاقد معه، نظرًا لتراجع مستواه هناك.