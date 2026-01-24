قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

البنك الأهلي
البنك الأهلي
عبد العزيز جمال

وجه البنك الأهلي المصري تحذيرًا عاجلًا إلى ملايين العملاء، بعد رصد أسلوب جديد لعمليات نصب إلكتروني تستهدف الاستيلاء على حسابات المواطنين وسرقة أموالهم، من خلال عروض جوائز وهمية مرتبطة بمحافظ الهاتف المحمول، وعلى رأسها محفظة الفون كاش.
 

تحذير رسمي من البنك الأهلي المصري

وأوضح البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك صفحات مجهولة المصدر تنتحل صفته وتروج لعروض مزيفة، تدعي من خلالها تقديم جوائز مالية وعينية ضخمة لعملاء محفظة الفون كاش، في محاولة لاستدراجهم والحصول على بياناتهم البنكية.

وأكد البنك أن هذه الصفحات لا تمت له بأي صلة، وأن جميع ما يتم تداوله بشأن تلك الجوائز غير صحيح ومضلل.

تفاصيل طريقة النصب الجديدة

وأشار البنك إلى أن أسلوب النصب يعتمد على نشر منشورات ورسائل تحمل اسم وشعار البنك الأهلي المصري، لإضفاء المصداقية على المحتوى الوهمي، وإقناع العملاء بأن العروض رسمية وصادرة عن البنك.

ودائع البنك الأهلي

وتتضمن الرسائل المزيفة نصوصًا من قبيل:

 «بشرى سارة لعملاء محفظة البنك الأهلي المصري.. سجل في السحب الآن وأربح جوائز نقدية وعينية مجزية..
الجائزة الأولى: 100 ألف جنيه مصري لكل فائز
الجائزة الثانية: جهاز آيفون 16 برو ماكس
قدم طلبك الآن»

استغلال شعار البنك لخداع العملاء

وأكد البنك أن القائمين على هذه الصفحات الوهمية يتعمدون وضع علامة وشعار البنك الأهلي المصري على الرسائل والمنشورات، بهدف تضليل المواطنين ودفعهم للتفاعل معها، ثم طلب إدخال بيانات شخصية أو بنكية، ما يتيح للهاكرز اختراق الحسابات وسرقة الأموال.

تحذير من مشاركة البيانات السرية

وشدد البنك الأهلي المصري على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات بنكية أو أرقام سرية تخص الحسابات أو المحافظ الإلكترونية، سواء عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية أو الروابط المجهولة.

وأكد أن البنك لا يطلب مطلقًا من عملائه الإفصاح عن كلمات المرور، أو أرقام البطاقات، أو الرموز السرية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.

نصائح البنك لتجنب الوقوع ضحية للنصب

ودعا البنك عملاءه إلى:

- تجاهل أي رسائل أو منشورات مجهولة المصدر تدعي تقديم جوائز

- عدم الضغط على أي روابط غير رسمية

- الرجوع فقط إلى القنوات الرسمية للبنك الأهلي المصري

- الإبلاغ فورًا عن أي محاولات نصب أو رسائل مشبوهة

واختتم البنك تحذيراته بالتأكيد على أن الحفاظ على سرية البيانات هو خط الدفاع الأول لحماية الحسابات البنكية من محاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني.

البنك الأهلي البنك الأهلي المصري أسلوب جديد لعمليات نصب إلكتروني نصب إلكتروني الاستيلاء على حسابات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

تحذير برلماني من تداعيات الإيجار القديم ومطالبة بمراجعة مدة الإخلاء

مجلس النواب

البرلمان يناقش شروطا جديدة للالتحاق بنقابة المهن الرياضية.. تفاصيل

مستقبل وطن

مستقبل وطن: عيد الشرطة ذكرى وطنية تجدد معاني التضحية وحماية الاستقرار

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد