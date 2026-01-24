نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

وجه البنك الأهلي المصري تحذيرًا عاجلًا إلى ملايين العملاء، بعد رصد أسلوب جديد لعمليات نصب إلكتروني تستهدف الاستيلاء على حسابات المواطنين وسرقة أموالهم، من خلال عروض جوائز وهمية مرتبطة بمحافظ الهاتف المحمول، وعلى رأسها محفظة الفون كاش.



تحذير رسمي من البنك الأهلي المصري

وأوضح البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك صفحات مجهولة المصدر تنتحل صفته وتروج لعروض مزيفة، تدعي من خلالها تقديم جوائز مالية وعينية ضخمة لعملاء محفظة الفون كاش، في محاولة لاستدراجهم والحصول على بياناتهم البنكية.

وأكد البنك أن هذه الصفحات لا تمت له بأي صلة، وأن جميع ما يتم تداوله بشأن تلك الجوائز غير صحيح ومضلل.

تفاصيل طريقة النصب الجديدة

وأشار البنك إلى أن أسلوب النصب يعتمد على نشر منشورات ورسائل تحمل اسم وشعار البنك الأهلي المصري، لإضفاء المصداقية على المحتوى الوهمي، وإقناع العملاء بأن العروض رسمية وصادرة عن البنك.



وتتضمن الرسائل المزيفة نصوصًا من قبيل:

«بشرى سارة لعملاء محفظة البنك الأهلي المصري.. سجل في السحب الآن وأربح جوائز نقدية وعينية مجزية..

الجائزة الأولى: 100 ألف جنيه مصري لكل فائز

الجائزة الثانية: جهاز آيفون 16 برو ماكس

قدم طلبك الآن»

استغلال شعار البنك لخداع العملاء

وأكد البنك أن القائمين على هذه الصفحات الوهمية يتعمدون وضع علامة وشعار البنك الأهلي المصري على الرسائل والمنشورات، بهدف تضليل المواطنين ودفعهم للتفاعل معها، ثم طلب إدخال بيانات شخصية أو بنكية، ما يتيح للهاكرز اختراق الحسابات وسرقة الأموال.

تحذير من مشاركة البيانات السرية

وشدد البنك الأهلي المصري على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات بنكية أو أرقام سرية تخص الحسابات أو المحافظ الإلكترونية، سواء عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية أو الروابط المجهولة.

وأكد أن البنك لا يطلب مطلقًا من عملائه الإفصاح عن كلمات المرور، أو أرقام البطاقات، أو الرموز السرية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.

نصائح البنك لتجنب الوقوع ضحية للنصب

ودعا البنك عملاءه إلى:

- تجاهل أي رسائل أو منشورات مجهولة المصدر تدعي تقديم جوائز

- عدم الضغط على أي روابط غير رسمية

- الرجوع فقط إلى القنوات الرسمية للبنك الأهلي المصري

- الإبلاغ فورًا عن أي محاولات نصب أو رسائل مشبوهة

واختتم البنك تحذيراته بالتأكيد على أن الحفاظ على سرية البيانات هو خط الدفاع الأول لحماية الحسابات البنكية من محاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني.