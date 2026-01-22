البنك الأهلي يدرس تمويلات جديدة بـ150 مليار جنيه .. تفاصيل

يدرس البنك الأهلي المصري التابع للحكومة؛ إتاحة تمويلات جديدة في صورة قروض مشتركة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه.

وفقًا لمصادر داخل البنك أكدت لـ صدي البلد؛ أن تلك التمويلات الجديدة لا تزال في مراحل المراجعة والدراسة تتضمن ما يقارب من 6 قطاعات استراتيجية.

وبحسب الطلبات المقدمة والتي تتضمن قطاعات " البترول والبتروكيماويات، الألومنيوم، النقل والمواصلات، الصناعات الغذائية، الزجاج"

وكانت جملة القروض المشتركة التي دبرها البنك الأهلي خلال العام المالي الماضي والمنتهي ديسمبر 2025؛ قد اقتربت من 5 تريليونات جنيه بمعدل نمو نسبته 18% على أساس سنوي.

وبلغت محفظة القروض متوسطة وطويلة الأجل 754 مليار جنيه شملت تمويلات غير مباشرة سواء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان شملت 1578 عميل نشيطًا بالشركات الكبرى بخلاف 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و 45 حالة في مرحلة الاعتماد بقيمة تمويلات سجلت 150 مليار جنيه.

و قام بترتيب قرضًا مشتركًأ بعدد من القطاعات خلال العام الماضي تضمنت 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة 442 مليار جنيه من بينها" تدوير المخلفات الصلبة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية العقارية وتقسيم الإراضي، الخدمات المالية غير المصرفية، التنمية السياحية، الكيماويات، التعليم التكنولوجي و غيرها".