فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
اقتصاد

قروض البنك الأهلي تقترب من 5 تريليونات جنيه في عام بزيادة 18%

محمد يحيي

ارتفعت جملة محفظة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري التابع للحكومة،بنهاية العام المالي الماضي "ديسمبر 2025" بقيمة بلغت 4.8 تريليون جنيه بزيادة 18% على أساس سنوي.

وبحسب تصريحات سهى التركي، نائب رئيس البنك اليوم؛ أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت بمعدل 48% من إجمالي سوق الإئتمان في مصر.

وسجلت محفظة القروض متوسطة وطويلة الأجل 754 مليار جنيه شملت تمويلات غير مباشرة سواء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان شملت 1578 عميل نشيطًا بالشركات الكبرى بخلاف 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و 45 حالة في مرحلة الاعتماد بقيمة تمويلات سجلت 150 مليار جنيه.

بحسب "التركي" فإن البنك قام بترتيب قرضًا مشتركًأ بعدد من القطاعات خلال العام الماضي  تضمنت 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة 442 مليار جنيه من بينها" تدوير المخلفات الصلبة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية العقارية وتقسيم الإراضي، الخدمات المالية غير المصرفية، التنمية السياحية، الكيماويات، التعليم التكنولوجي و غيرها".

واستحوذ البنك فيها على نحو 205 مليار جنيه من إجمالي الحصة التمويلية، منها 23 صفقة إذ قام بدور وكيل التمويل، بالإضافة الى قيامه بدور مسوق التمويل ومرتب رئيسي وبنك ألمستندات، 

 وذلك بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشاريع استراتيجية أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء حيث قام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في 23 اصدار بقيمة اجمالية 70 مليار جنيه وبلغت حصة البنك 14 مليار جنيه.

و نجح البنك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما أسهم في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المصرية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

قرنبيط

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم بإطلالة شتوية.. شاهد

بذور الشيا

هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

