تحقيقات وملفات

استثمر 200 ألف جنيه.. تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير

استثمر 200 ألف جنيه| تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير
استثمر 200 ألف جنيه| تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير
ياسمين القصاص

شهدت معدلات البحث ارتفاعا ملحوظا من جانب العملاء حول كيفية حساب عائد 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلي، سواء الثابتة أو المتغيرة، وذلك عقب التعديلات الأخيرة على أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

 ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، تفاصيل شهادات الإدخار المتاحة بالبنك الأهلي.

شهادات ادخار البنك الأهلي 2026 بعد قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير للعام الماضي والمنعقد في نهاية ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 22%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21%، وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي جديد بشأن تعديل العوائد.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن شهادات ادخار البنك الأهلي تظل من أبرز الأوعية الادخارية الآمنة في السوق المصرفي، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة وحرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين معدلات التضخم وتشجيع الادخار.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنوع شهادات البنك الأهلي، سواء ذات العائد الثابت أو المتدرج أو المتغير، يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار الشهادة التي تتناسب مع احتياجاتهم المالية وقدرتهم على الاستثمار، مشيرا إلى أن الشهادات البلاتينية ما زالت تحقق عائدا جاذبا مقارنة بالعديد من البدائل الاستثمارية الأخرى منخفضة المخاطر.

شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية وطريقة حساب عائد 200 ألف جنيه

وأعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن خفض الفائدة بنسبة 1%، لتصبح تفاصيل الشهادات كالتالي:

 - يصل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري، لمدة 3 سنوات، إلى 16% شهرا.

- الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة 1000 جنيه.

- مدة الاستثمار في الشهادة 3 سنوات.

- تتيح الشهادة إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمانها.

ويتم احتساب العائد من خلال ضرب قيمة المبلغ (200 ألف جنيه) في نسبة الفائدة 16%، ثم قسمة الناتج على 100، ليصل العائد السنوي إلى 32 ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريا)

تم خفض عوائد هذه الشهادة عقب قرار البنك المركزي الأخير مع بداية العام الجاري، ويتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات، ويتم حساب العائد وفقا لما يلي:

- يبلغ العائد في السنة الأولى 21%، ويتم احتساب الفائدة بضرب مبلغ 200 ألف جنيه في 21% ثم قسمة الناتج على 100، لتصل الفوائد السنوية إلى 42 ألف جنيه، ويبلغ العائد الشهري 3500 جنيه.

- يبلغ العائد في السنة الثانية 15.25%، ويتم احتساب الفائدة بضرب مبلغ 200 ألف جنيه في 15.25% ثم قسمة الناتج على 100، لتصل الفوائد السنوية إلى 30.5 ألف جنيه، ويبلغ العائد الشهري نحو 2541 جنيها.

- يبلغ العائد في السنة الثالثة 12%، ويتم احتساب الفائدة بضرب مبلغ 200 ألف جنيه في 12% ثم قسمة الناتج على 100، لتصل الفوائد السنوية إلى 24 ألف جنيه، ويبلغ العائد الشهري 2000 جنيه.

 - يصرف العائد شهريا.

- الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة 1000 جنيه.

شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد السنوي

تم تعديل عوائد هذه الشهادات وفقا لبيان لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي، لتكون كالتالي:

- يبلغ العائد في السنة الأولى 22%، ويتم احتساب الفائدة بضرب مبلغ 200 ألف جنيه في 22% ثم قسمة الناتج على 100، لتصل الفوائد السنوية إلى 44 ألف جنيه.

- يبلغ العائد في السنة الثانية 17.5%، ويتم احتساب الفائدة بضرب مبلغ 200 ألف جنيه في 17.5% ثم قسمة الناتج على 100، لتصل الفوائد السنوية إلى 35 ألف جنيه.

- يبلغ العائد في السنة الثالثة 13%، ويتم احتساب الفائدة بضرب مبلغ 200 ألف جنيه في 13% ثم قسمة الناتج على 100، لتصل الفوائد السنوية إلى 26 ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- يبلغ العائد السنوي الجديد 20.25%.

- يصرف العائد بشكل ربع سنوي.

- الحد الأدنى للاستثمار في الشهادة 1000 جنيه.

شهادات شهادات إدخار البنك الأهلى المصري شهادات البنوك عائد شهري عائد شهري ثابت

