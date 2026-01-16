أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل

تسعى البنوك العاملة داخل السوق المصرية لابتكار منتجات مختلفة تناسب جميع الفئات والشرائح، وتستهدف زيادة المدخرات والثروات الخاصة بهم، أو الحصول على تمويل ملائم، بحسب احتياجات كل فئة.

ويوجه البنك المركزي المصري أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا لتطوير مستويات أدائهم، سواء في رفع كفاءة البنية التقنية والتكنولوجية على مستوى فروع كل بنك، بالإضافة إلى ابتكار منتجات متطورة تلبي كل الاحتياجات، وتساعد على تسريع وتيرة الشمول المالي.

ومن بين تلك المنتجات الخاصة باستثمارات الثروات والمدخرات والتي من بينها شهادات الادخار…

1- شهادات الادخار من البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج

يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات، ويتم صرف عائدها بنسبة 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

شهادة الادخار ذات العائد السنوي المتدرج

يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعافاتها لمدة 3 سنوات، ويتم صرف عائدها سنويًا، بنسبة 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهر الثابت

يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف عائدها شهرياً بنسبة 16% لمدة 3 سنوات.

مزايا الشهادات من البنك الأهلي المصري

تضمن الشهادات لصاحبها:

- الاقتراض بضمانها.

- استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من الشراء.

- التأمين على الحياة خلال فترة الشهادة.

2- شهادات الادخار من بنك مصر

شهادة القمة

يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، ويتم صرف عائدها شهريًا بنسبة 16%.

شهادة ابن مصر

يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات، ويكون حساب عائدها سنويًا وشهريا.

حساب العائد الشهري

يتم حساب عائد الشهادة في السنة الأولى بنسبة 20.5%، والثانية بنسبة 16.25%، والثالثة بنسبة 12.25%.

حساب العائد السنوي

يتم حساب عائد الشهادة بنسبة 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.

3- شهادات الادخار من البنك التجاري الدولي CIB

شهادة بريميوم

يتم شراء الشهادة بحد أدنى 5 ملايين جنيه، بعائد سنوي 17.27%، يتم صرفه شهريًا.

شهادة برايم

يتم شراؤها بقيمة 100 ألف جنيه بحد أدني بعائد 14.75% يتم احتسابه يوميًا أو 15% للعائد الشهري.

شهادة بلاس

يتم شراؤها بحد أدني بقيمة 500 ألف جنيه بعائد يومي 15.255%.

يتم شراء الشهادة بقيمة مليون جنيه بحد أدنى؛ لصرف عائد شهري بنسبة 16%.

4- شهادات الادخار من بنك QNB

شهادة العائد الثابت

يتم شراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه لصرف عائد 15% شهريًا، أو 15.15% بالنسبة للعائد السنوي.

شهادة فرست بلاس

يتم شراء الشهادة بقيمة 5 ملايين جنيه، بصرف عائد بحد أدنى بعائد 17.25% يتم صرفه سنويًا.

5- شهادة الادخار من بنك الاسكندرية

شهادة أليكس ستار بلاس

تكون بعائد 16.5%، ويتم شراءها بقيمة 1000 جنيه كحد أدنى، ويتم صرف العائد شهريًا.

6- شهادة الادخار من البنك العربي الإفريقي الدولي

شهادة إميرالد الثلاثية

يتم شراؤها بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها بالألف جنيه، ويتم الاكتتاب فيها بمدة تتراوح بين 3 حتى 10 سنوات، وبعوائد «يومية، وشهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية».

العائد اليومي 16%.

العائد الشهري 16.25%.

العائد الربع سنوي 16.5%.

العائد النصف سنوي 16.75%.

العائد السنوي 17%.

7- شهادة الادخار من بنك HSBC

الشهادة الثلاثية من بنك HSBC

يتم شراؤها بقيمة 10 آلاف جنيه بحد أدنى، ويصرف عائدها شهريًا بنسبة 16% لمدة 3 سنوات.