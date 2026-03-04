الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة

أغلنت الخارجية الأمريكية، السماح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الدفاع السعودية اعتراض وتدمير تسع طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته مساء الثلاثاء أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، أنها سمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بإخلاء السعودية إذا رغبوا في ذلك، وذلك بسبب الحرب.

وقد تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم من إيران في سياق الحرب.







