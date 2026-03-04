قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا
وزير الاستثمار: ربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية لزيادة الصادرات الصناعية
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
أ ش أ

جددت الأمم المتحدة دعوتها لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية، بعد دخول التصعيد في منطقة الشرق الأوسط يومه الخامس بعد الضربات العسكرية الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والضربات اللاحقة التي شنتها إيران وطالت عددا من دول المنطقة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي" في تغريدة على (موقع إكس) إنه كان واضحا ومتسقا للغاية في تقاريره بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال "جروسي": "فيما لم يوجد دليل على قيام إيران بصنع قنبلة نووية، فإن مخزونها الكبير من اليورانيوم المخصب بشكل قريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، ورفضها منح المفتشين الوصول الكامل، يُثيران قلقا بالغا. ولهذه الأسباب، تشير تقاريري السابقة إلى أنه ما لم تساعد إيران الوكالة في حلّ قضايا الضمانات العالقة، فلن تتمكن الوكالة من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما".

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "توم فليتشر" إن التداعيات الإنسانية الناجمة عن تصاعد العنف في الشرق الأوسط تزداد خطورة وإن المدنيين في أنحاء المنطقة يدفعون الثمن.

وذكر أن الفرق الأممية تجري تقييما مستمرا للأضرار وحجم الاستجابة الإنسانية المتزايدة المطلوبة، وتعمل على توسيع نطاقها حيثما كان ذلك ضروريا وممكنا.

وأضاف "فليتشر" قائلاً: "فعّلتُ خطط الطوارئ في جميع أنحاء إيران والمنطقة، بما في ذلك أفغانستان وباكستان ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن. إن محدودية وجود المنظمات غير الحكومية الدولية ومساحة العمليات في إيران تجعل التحدي هناك أكبر". وتحدث عن آثار التصعيد الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء المنطقة.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن القيود المفروضة على الوصول قللت من دخول الإمدادات المنقذة للحياة في غزة، وعرقلت العمليات الإنسانية.

وفي الضفة الغربية، أبقت القوات الإسرائيلية معظم نقاط التفتيش مغلقة، مما حدّ بشدة من حرية تنقل الفلسطينيين، وأثر على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات وسبل العيش. وأثرت هذه الأحداث أيضا على قدرة شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات المنقذة للحياة وتنفيذ عملياتهم.

وفي لبنان، أسفرت الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والنبطية وبيروت والبقاع عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة ما يزيد عن 150 آخرين بجراح، مما تسبب في دمار كبير ونزوح جماعي.

وفي اليمن، قد تشمل الآثار تقلبات أسعار الوقود والسلع الأساسية. وأي تصعيد في الصراع في اليمن أو البحر الأحمر يُنذر بارتفاع حاد في الأسعار أو نقص في السلع الأساسية، مما سيفاقم الوضع المتردي أصلا للأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أن العمليات الإنسانية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط تتأثر بشدة بسبب انعدام الأمن، وانقطاع سلاسل الإمداد، وإغلاق المجال الجوي. ولا تزال حركة العاملين في المجال الإنساني مقيدة.

وأكد المسؤول الأممي أن القانون الدولي الإنساني غير قابل للتفاوض، مشددا على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة، في جميع الأوقات.

الأمم المتحدة خفض التصعيد الوقف الفوري للأعمال العدائية المفاوضات والدبلوماسية منطقة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد