بسبب سرقة لحن أغنية شيرين.. عصام صاصا يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

أجلت المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية اتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال استخدام لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق لجلسة 8 أبريل المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه صاصا بالاستيلاء على لحن الأغنية وتوظيفه في أعماله الغنائية دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

كشف المحامي في البلاغ أن الملحن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" التي غنتها شيرين عبدالوهاب ضمن ألبومها الصادر عام 2005 بعنوان "لازم أعيش"، وأنه سبق وتنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحم، ولكن عصام صاصا، أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، - كما ورد في البلاغ- وقام بنشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.