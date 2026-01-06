المحكمة الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة سرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية اتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال استخدام لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه صاصا بالاستيلاء على لحن الأغنية وتوظيفه في أعماله الغنائية دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة مستندات الدعوى والاستماع إلى مرافعة الدفاع وممثل أصحاب الحقوق.