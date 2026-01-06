قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المحكمة الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة سرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب

عصام صاصا
عصام صاصا
رامي المهدي

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية اتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال استخدام لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه صاصا بالاستيلاء على لحن الأغنية وتوظيفه في أعماله الغنائية دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة مستندات الدعوى والاستماع إلى مرافعة الدفاع وممثل أصحاب الحقوق.

المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا التعدي على حقوق الملكية الفكرية شيرين عبد الوهاب

