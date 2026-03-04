كثافات مرورية متحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

سجلت شوارع وميادين ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء كثافات مرورية متحركة، مع انتشار أمني مكثف بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية، بهدف تأمين تنقلات المواطنين ومنع التكدسات.

وفي القاهرة، ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري ووكوبري 6 أكتوبر، إلى جانب عدد من الميادين الرئيسية، أبرزها ميدان التحرير، ومنشأة الصدر، والدمرداش، مرورًا بمناطق غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر، وكذلك عبد المنعم رياض ووسط البلد وميدان روكسي ورمسيس.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح، إضافة إلى ظهور كثافات مرورية في مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري القبة وحمامات القبة. وامتد الزحام إلى الطريق الزراعي أمام القادمين من مدينة بنها في طريقهم إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وسجلت محافظة الجيزة تباطؤًا ملحوظًا في حركة السير أعلى المحاور الرئيسية، خاصة في مناطق الدقي والعجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، إلى جانب نزلة الطريق الدائري في اتجاه الصعيد، ومحور صفط اللبن المؤدي إلى الجيزة والنيل السياحي، وكذلك مناطق الهرم والبحر الأعظم والمريوطية، مرورًا بمنطقة فيصل وشارع ترسا وعدد من شوارع الجيزة الحيوية.

ويأتي ذلك وسط تواجد أمني مكثف لمتابعة الحالة المرورية، وضبط المخالفات، وتطبيق قانون المرور على قائدي المركبات، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والانضباط في الشارع.