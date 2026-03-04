ضبط 8 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 8 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز المحلة الكبرى، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية



وتلقى ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، بتمكن حملة تموينية بمركز المحلة، من ضبط 8 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين



تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.