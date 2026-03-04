قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. 

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل شديد البرودة ليلاً.

توقعات طقس الأربعاء (04 مارس / 14 رمضان):

من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهاراً، مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

كما لا تزال الفرص مهيأة لتكون الصقيع على المزروعات في منطقة وسط سيناء نتيجة البرودة الشديدة.

ومن المنتظر أن تظهر سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر، مع فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة 10% تقريباً) على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين: 

البحر المتوسط معتدل (1.5 إلى 2 متر)، بينما يكون البحر الأحمر معتدلاً إلى مضطرب (2 إلى 2.5 متر).

توقعات الفترة من الخميس (05 مارس) إلى الإثنين (09 مارس):

من المتوقع استقرار الظواهر، ويستمر تكون الشبورة المائية الصباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

تطور درجات الحرارة العظمى:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح بين 21 و22 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح بين 19 و20 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح بين 21 و23 درجة.

جنوب الصعيد: تشهد الارتفاع الأعلى لتصل إلى 28 درجة بحلول يومي السبت والأحد.

