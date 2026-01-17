بأعلى عائد .. خريطة شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري بعد استحقاق الـ27% | تفاصيل كاملة

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، تتباين في مددها وآليات صرف العائد، بما يمنح المواطنين مرونة واسعة لاختيار الأوعية الادخارية التي تتوافق مع احتياجاتهم وأهدافهم المالية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن بدأ خلال الشهر الجاري استحقاق شهادات الادخار بعوائد 27% و23.5%، وذلك على مدار فترة تمتد إلى أربعة أشهر، وهو ما يترك أثرا مباشرا وواضحا على حركة السيولة داخل الجهاز المصرفي، ومع حصول الأفراد على مدخراتهم، من المتوقع أن يتجهوا إلى البحث عن بدائل استثمارية متنوعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغير ملحوظ في أنماط الاستثمار والاستهلاك داخل السوق المصرية، سواء من حيث حجم الإنفاق أو طبيعة توجيه الأموال.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تبرز أهمية طرح أوعية ادخارية متعددة ومتنوعة داخل الجهاز المصرفي، بهدف استيعاب ما يقرب من تريليون جنيه تمثل قيمة الأموال الناتجة عن استحقاق شهادات الادخار بعوائد 27% و23% خلال الشهر الجاري وعلى مدار الأربعة أشهر المقبلة، ويعد هذا الإجراء ضروريا للحفاظ على التوازن النقدي ومنع خروج كتل نقدية كبيرة من البنوك دفعة واحدة.

ودعى جاب الله، إلى تقديم شهادات ادخار متنوعة من حيث مدة الاستثمار، سواء لمدة سنة أو سنتين، وبعوائد تتوافق مع سعر الفائدة المعلن، بما يضمن استمرار بقاء السيولة داخل القطاع المصرفي، وأكد أن سوف يساهم ذلك في الحد من توجه هذه الأموال نحو الاستهلاك المفرط أو شراء السيارات والسلع المعمرة، وهو ما يدعم استقرار السوق، ويخفف من الضغوط التضخمية، ويساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

وخلال الشهر الجاري، بدأ استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 27% و23.5%، والتي تم طرحها لمدة 4 أشهر، الأمر الذي زاد من اهتمام المواطنين بالبحث عن أعلى عائد متاح على شهادات الادخار في الوقت الحالي.

كما يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة عام واحد، تعد من الشهادات ثابتة العائد، بعائد سنوي قدره 14%، يتم صرفه شهريا.

الشهادات البلاتينية

ويبلغ سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات نحو 16%.

أما الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، فجاءت كالتالي:

- العائد المتدرج الشهري: 21%، ثم 15.25%، ثم 12%.

- العائد المتدرج السنوي: 22%، ثم 17.5%، ثم 13%.

أنواع العائد على شهادات الادخار

وتوفر شهادات الادخار للمواطنين عوائد متنوعة، حيث قد تكون:

- عوائد ثابتة تصرف شهريا،

- أو عوائد متغيرة يتم تحديدها وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.

قرارات البنك المركزي وتأثيرها على الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح:

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20%،

- وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 21%.

ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، والذي يقصد به ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم، أو رفعها عند زيادة معدلات ارتفاع الأسعار.

مدد وأنواع شهادات الادخار

وتتدرج مدد شهادات الادخار التي تطرحها البنوك من سنة واحدة وحتى 7 سنوات، وتتنوع بين:

- شهادات ثابتة العائد.

- وشهادات متغيرة العائد.

- وأخرى متناقصة العائد.

والجدير بالذكر، أنه في ظل هذه الخيارات المتعددة، يواصل المواطنون البحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة عام، باعتبارها من أكثر الأوعية الادخارية جذبا في الوقت الحالي.