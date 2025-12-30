قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تخفيض الفائدة 1% رسمياً.. أرباح شهادات البنك الأهلي الجديدة

شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي
رشا عوني

بعد قرار البنك الأهلي بتخفيض الفائدة، يبحث المواطنون عن شهادات البنك الأهلي وأعلى عائد شهادة في البنك الأهلي خلال الفترة الأخيرة حيث اتجه الكثير لاستثمار أموالهم في شراء شهادات ادخار والحصول على عائد سنوي أو شهري . 

قررت لجنة الأصول والخصوم (ALCO) بالبنك الأهلي المصري في إجتماعها أمس  تعديل أسعار العائد على عدد من الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري، وذلك تماشياً مع خطة البنك لإدارة الأصول والخصوم في نهاية عام 2025.

بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادات البنك الأهلي بعائد شهري مرتفع
شهادات البنك الاهلي

 

تخفيض الفايدة على الشهادة البلاتينية 1%

وتم خفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات ليصل إلى 16%.

كما شملت القرارات تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، حيث أصبح العائد الشهري 21% في السنة الأولى، و15.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج


بينما تم تعديل العائد المتدرج السنوي ليبلغ 22% للسنة الأولى، و17.5% للسنة الثانية، و13% للسنة الثالثة.

ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من غدٍ الأربعاء 31 ديسمبر 2025
 

أفضل شهادات البنك الأهلي

ومنذ أيام، وجّه محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، نصيحة للعملاء بشأن أفضل أنواع الشهادات المتاحة بالبنك لاستثمار أموالهم أو إعادة استثمار مدخراتهم في الشهادات التي حان أجل استحقاقها بأسعار فائدة مرتفعة قبل الخفض المحتمل.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج المصري أفندي مع الإعلامي محمد علي خير، أن الوقت الحالي تتوافر فيه شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات بنوعين رئيسيين بسعر عائد مرتفع، وهما : النوع الأول شهادة بعائد متدرج ، و النوع الثاني فهو شهادة بعائد ثابت.

مميزات الشهادة ذات العائد المتدرج

ويرى الإتربي أن الاستثمار في الشهادة ذات العائد المتدرج يُعد خيارًا مناسبًا، إذ يستفيد العميل من العائد المرتفع في السنة الأولى ، ثم يستمر في الحصول على عائد جيد خلال باقي مدة الشهادة، خاصة أن متوسط العائد قريب جدًا من عائد الشهادة الثابت، بل يزيد عليه قليلًا.

الفرق بين الشهادة المتدرجة وشهادة العائد الثابت

وقال الإتربي "إذا كان العميل يهدف إلى تحقيق أعلى استفادة خلال السنة أو السنتين الأولى، فإن الشهادة المتدرجة تكون الخيار الأفضل، أما إذا كان يفضل الاستقرار التام وعدم تغيّر العائد طوال مدة الاستثمار، فيمكنه اختيار الشهادة ذات العائد الثابت.

البنك الأهلي تخفيض الفايدة على الشهادة البلاتينية الشهادة البلاتينية الشهادات البلاتينية عائد شهادات البنك الأهلي

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
جنازة والدة هاني رمزي
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
